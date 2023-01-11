Январь, 11 в 6:16

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Гряниковка Харьковской области ;

; Стельмаховка Луганской области ;

; Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пречистовка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 11.01.2023

Потери РФ на 11 января 2023

личного состава – около 112 960 (+490),

танков ‒ 3 094 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5),

артиллерийских систем – 2 078 (+5),

реактивных систем залпового огня – 437 (+3),

средств противовоздушной обороны ‒ 217,

самолетов – 285,

вертолетов – 275,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 862 (+2),

крылатых ракет ‒ 723,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+9),

специальной техники – 184 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 322-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.