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Факты / Україна

Карта боевых действий на 11.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Гряниковка Харьковской области;
  • Стельмаховка Луганской области;
  • Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пречистовка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 11.01.2023

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Потери РФ на 11 января 2023

  • личного состава – около 112 960 (+490),
  • танков ‒ 3 094 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5),
  • артиллерийских систем – 2 078 (+5),
  • реактивных систем залпового огня – 437 (+3),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 217,
  • самолетов – 285,
  • вертолетов – 275,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 862 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 723,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+9),
  • специальной техники – 184 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 322-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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