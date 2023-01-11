Карта боевых действий на 11.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Гряниковка Харьковской области;
- Стельмаховка Луганской области;
- Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пречистовка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 11.01.2023
Потери РФ на 11 января 2023
- личного состава – около 112 960 (+490),
- танков ‒ 3 094 (+10),
- боевых бронированных машин ‒ 6 159 (+5),
- артиллерийских систем – 2 078 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 437 (+3),
- средств противовоздушной обороны ‒ 217,
- самолетов – 285,
- вертолетов – 275,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 862 (+2),
- крылатых ракет ‒ 723,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 826 (+9),
- специальной техники – 184 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 322-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.