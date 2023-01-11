Карта бойових дій на 11.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 11 в 6:16

Уже 322-гу добу українські захисники протистоять російським окупантам, які продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави.

Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України.

Карта бойових дій в Україні на 11.01.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.