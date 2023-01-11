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Факти / Україна

Карта бойових дій на 11.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Уже 322-гу добу українські захисники протистоять російським окупантам, які продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави.

Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України.

Карта бойових дій в Україні на 11.01.2023

Карта бойових дій 10 січня 2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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