Январь, 11 в 16:42

Государственный концерн Укроборонпром развернул за рубежом серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.

— Примечательно, что усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных, — сообщает Укроборонпром.

Согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 м, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 м — 70 ед., а на расстоянии 15 м — 41 ед.

— У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно, — отмечается в сообщении.

Укроборонпром наладил за рубежом производство 82-мм осколочных мин / 2 фотографии

В концерне отметили, что артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения солдат противника из миномета на расстоянии до 4 500 м.