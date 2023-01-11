Січень, 11 в 16:42

Державний концерн Укроборонпром розгорнув за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

– Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є в рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні, – повідомляє Укроборонпром.

Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 м, повинна сягати 198 од., на відстані 10 м – 70 од., а на відстані 15 м – 41 од.

– У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно, – зазначається у повідомленні.

Укроборонпром налагодив за кордоном виробництво 82-мм осколкових мін / 2 фотографии

У концерні зазначили, що артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження солдатів противника з міномета на відстані до 4 500 м.