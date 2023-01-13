Январь, 12 в 22:03

Падение температуры существенно влияет на снижение возможностей по поставкам электроэнергии, однако потепление не принесет резких послаблений в ситуации с отключением света, поскольку дефицит генерации сохраняется.

Об этом на своей странице в Facebook заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Опираясь на прогнозы погоды, он допустил, что с пятницы, 13 января, в Украину придет потепление, что может повлиять на ситуацию с отключениями света.

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— Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте, – написал он.

Гендиректор Yasno добавил, что нельзя утверждать, что при температуре на улице -20° энергосистема Украины остановится.

— Генерация продолжит работать, электроэнергия будет вырабатываться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос, — написал Коваленко.

Таким образом население Украины сможет получать электроэнергию, но с большими ограничениями.

— Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась, — резюмировал глава энергокомпании.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что из-за погодных условий приходится сохранять ограничение потребления во все часы по всем областям. Так, к примеру, 12 января в девяти областях Украины применили аварийные отключения света из-за превышения лимита по энергопотреблению.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий также заявил, что на выходных ожидается потепление, из-за чего ограничений по поставкам электроэнергии может стать меньше, поскольку уменьшится спрос.