Січень, 12 в 22:03

Падіння температури істотно впливає на зниження можливостей щодо постачання електроенергії, однак потепління не принесе різких послаблень у ситуації з вимкненням світла, оскільки дефіцит генерації зберігається.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

Спираючись на прогнози погоди, він припустив, що з п’ятниці, 13 січня, в Україну прийде потепління, що може вплинути на ситуацію з вимкненнями світла.

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– Чи варто очікувати різкого поліпшення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на поліпшення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу і ресурсів. Щонайменше, слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті, – написав він.

Гендиректор Yasno додав, що не можна стверджувати, що за температури на вулиці -20° енергосистема України зупиниться.

– Генерація продовжить працювати, електроенергія вироблятиметься і постачатиме стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит, – написав Коваленко.

Таким чином населення України зможе отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями.

– Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася, – резюмував голова енергокомпанії.

Раніше в Укренерго повідомляли, що через погодні умови доводиться зберігати обмеження споживання в усі години в усіх областях. Так, наприклад, 12 січня в дев’яти областях України застосували аварійні відключення світла через перевищення ліміту з енергоспоживання.

Глава Укренерго Володимир Кудрицький також заявив, що на вихідних очікується потепління, через що обмежень щодо постачання електроенергії може стати менше, оскільки зменшиться попит.