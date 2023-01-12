Два-три месяца будут сложными и решающими, РФ пойдет ва-банк — Данилов

Январь, 12 в 11:26

У России нет возможности затягивать войну, поэтому в ближайшие месяцы она пойдет ва-банк.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

– Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России, – заявил Данилов.

По его словам, Кремль уже готовится к “определенным событиям”, поскольку любит даты.

Сейчас смотрят

— 24 февраля будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов, — отметил секретарь СНБО.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Украина готовится к любым действиям со стороны РФ, но решение россияне принимают в последний момент.

Источник: телемарафон