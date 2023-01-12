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Факти / Світ

Два-три місяці будуть складними та вирішальними, РФ піде ва-банк – Данілов

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Росія не має змоги затягувати війну, тому найближчими місяцями вона піде ва-банк.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону.

– Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії, – заявив Данілов.

За його словами, Кремль вже готується до “певних подій”, оскільки любить дати.

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– 24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів, – зазначив секретар РНБО.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Україна готується до будь-яких дій з боку РФ, але рішення росіяни ухвалюють в останній момент.

Джерело: телемарафон

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