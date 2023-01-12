Январь, 12 в 6:48

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Кременная Луганской области ;

; Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Першотравневое, Красногоровка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 12.01.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 323-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.