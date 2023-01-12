Карта бойових дій на 12.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 12 в 6:48

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Кремінна Луганської області ;

; Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Першотравневе, Красногорівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 12.01.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.