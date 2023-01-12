Январь, 12 в 12:56

Российское командование наращивает свою военную группировку в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.

Оккупанты перемещают мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

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Враг сосредотачивает основные усилия на захвате Донецкой области. Самая высокая активность их подразделений на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По данным МО Украины, по состоянию на 10 января 2023 года в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва действуют около 280 формирований (на прошлой неделе было 250).

Захватчики проводят ротацию подразделений в составе региональной группировки войск в Беларуси.

Ситуация в районах ведения боевых действий остается сложной, подчеркивают в ведомстве.

В условиях отсутствия необходимого количества исправной готовой боевой техники РФ активно использует личный состав для достижения успехов на фронте.