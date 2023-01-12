РФ наращивает группировку в Украине — Маляр
Российское командование наращивает свою военную группировку в Украине.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге.
Оккупанты перемещают мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.
Враг сосредотачивает основные усилия на захвате Донецкой области. Самая высокая активность их подразделений на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
По данным МО Украины, по состоянию на 10 января 2023 года в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва действуют около 280 формирований (на прошлой неделе было 250).
Захватчики проводят ротацию подразделений в составе региональной группировки войск в Беларуси.
Ситуация в районах ведения боевых действий остается сложной, подчеркивают в ведомстве.
В условиях отсутствия необходимого количества исправной готовой боевой техники РФ активно использует личный состав для достижения успехов на фронте.