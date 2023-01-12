Січень, 12 в 12:56

Російське командування нарощує своє військове угруповання в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу.

Окупанти переміщують мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони.

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Ворог зосереджує основні зусилля на захопленні Донеччини. Найвища активність їхніх підрозділів на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

За даними МО України, станом на 10 січня 2023 року у складі російських окупаційних військ з урахуванням оперативного резерву діють близько 280 формувань (минулого тижня було 250).

Загарбники проводять ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ у Білорусі.

Ситуація у районах ведення бойових дій залишається складною, підкреслюють у відомстві.

В умовах відсутності необхідної кількості справної готової бойової техніки РФ активно використовує особовий склад для досягнення успіхів на фронті.