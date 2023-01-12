Январь, 12 в 11:45

Российские военные сейчас могут готовиться к новому массированному удару по Украине.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев.

— Периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая — это где-то 10-12 или 14 дней им нужны для того, чтобы перестроиться после массированной атаки. Поскольку они, скажем, с этой практикой “подружились” и им она нравится, вполне вероятно, что они готовят повторение одной из таких атак, — сказала Гуменюк.

Кроме этого, по ее словам, атака может быть смешанной — и с использованием ракет, и беспилотников. Это из-за недостатка ракет у оккупантов.

Сейчас смотрят