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Факты / Україна

РФ может готовить новую массированную атаку по Украине — Гуменюк

Евгения Грейс, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Российские военные сейчас могут готовиться к новому массированному удару по Украине.

Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев.

— Периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая — это где-то 10-12 или 14 дней им нужны для того, чтобы перестроиться после массированной атаки. Поскольку они, скажем, с этой практикой “подружились” и им она нравится, вполне вероятно, что они готовят повторение одной из таких атак, — сказала Гуменюк.

Кроме этого, по ее словам, атака может быть смешанной — и с использованием ракет, и беспилотников. Это из-за недостатка ракет у оккупантов.

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— По некоторым показателям запас ракет переходит критический предел. Поэтому они могут применять смешанные практики, — добавила Гуменюк.

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