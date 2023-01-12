Январь, 12 в 12:38

Россия отчаянно пытается захватить Соледар Донецкой области, чтобы одержать хоть какую-то победу “на земле” после отступления из областей на Севере Украины, из Харьковской области и Херсона.

Это подчеркивает спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

– Россиянам нужно демонстрировать хоть какой-то успех, потому что сейчас они страдают от системных ударов по инфраструктуре и логистике. Иными словами, они несут потери перед внутренней аудиторией, а еще больше – перед внешней, – объясняет Сергей Череватый.

К боям в Соледаре российское командование привлекло наиболее подготовленные подразделения частной военной компании Вагнера.

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Но враг все равно терпит значительные потери, отмечает Сергей Череватый, потому что украинские войска демонстрируют огромный героизм, мужество, профессиональность, слаженность и стойкость.

– Когда украинские войска, истощив агрессора, отступили из Северодонецка и Лисичанска Луганской области, россияне планировали быстро пойти дальше. Однако уже полгода не могут это сделать. Оккупанты сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы достичь своей цели – полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, – отмечает спикер Восточной группировки войск.

По его словам, войска РФ надеются, что, пройдя Бахмут, смогут двигаться дальше.

Между тем, ситуация в Соледаре находится на контроле всего командования Вооруженных сил Украины, главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск.

В ВСУ пытаются выбрать максимально правильную тактику и стратегически, и тактически, потому что во время войны возможны разные маневры.

К слову, в течение суток ракетные войска и артиллерия филигранными ударами уничтожили более сотни оккупантов в районе Соледара.

Сейчас украинское командование тщательно мониторит ситуацию на этом направлении, чтобы принять решение, которое поможет укрепить оборону, не потерять много личного состава и нанести врагу мощный удар.

По прогнозу Сергея Череватого, украинские руководители примут необходимое решение уже в ближайшие дни.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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