РФ потрібна хоч якась перемога – Череватий про бої в Соледарі

Січень, 12 в 12:38

Росія відчайдушно намагається захопити Соледар Донецької області, щоб здобути хоч якусь перемогу “на землі” після відступу з областей на Півночі України, із Харківської області та з Херсону.

На цьому наголошує речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Росіянам потрібно демонструвати хоч якийсь успіх, бо нині вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі та логістиці. Інакше кажучи, вони зазнають втрат перед внутрішньою аудиторією, а ще більше – перед зовнішньою, – пояснює Сергій Череватий.

До боїв у Соледарі російське командування залучило найбільш підготовлені підрозділи приватної військової компанії Вагнера.

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Та ворог все одно зазнає значних втрат, наголошує Сергій Череватий, тому що українські війська демонструють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість.

– Коли українські війська, виснаживши агресора, відступили з Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області, росіяни планували швидко піти далі. Проте вже протягом пів року не можуть це зробити. Окупанти зосереджують свої зусилля саме на Бахмутському напрямку, щоб досягти своєї мети – повністю окупувати Луганську та Донецьку області, – зазначає речник Східного угруповання військ.

За його словами, війська РФ сподіваються, що, пройшовши Бахмут, зможуть рухатися далі.

Тим часом ситуація в Соледарі перебуває на контролі усього командування Збройних сил України, головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ.

У ЗСУ намагаються обрати максимально правильну тактику і стратегічно, і тактично, тому що під час війни можливі різні маневри.

Зокрема, протягом доби ракетні війська та артилерія філігранними ударами знищили понад сотню окупантів у районі Соледара.

Нині українське командування ретельно моніторить ситуацію на цьому напрямку, щоб ухвалити рішення, яке допоможе укріпити оборону, не втратити багато особового складу та завдати ворогові потужного удару.

За прогнозом Сергія Череватого, українські керівники ухвалять необхідне рішення вже найближчими днями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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