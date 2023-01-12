Отправились в ад: ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
Операторы Сил специальных операций совместно с артиллеристами и ракетчиками ликвидировали более сотни российских оккупантов в районе Соледара Донецкой области.
Во время ударов украинские защитники уничтожили еще и два российских пулеметных расчета и столько же минометных.
Скопление россиян на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций.
Атаковали врага из артиллерии. А на одном же из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У.
Видео одного из этапов отработки артиллерии обнародовали в ВСУ.
– Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара, – прокомментировали видео представители Сил специальных операций ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Силы специальных операций ВСУ