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Факты / Україна

Отправились в ад: ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара

Татьяна Забожко, редактор ленты
Удар ЗСУ в районі Соледара

Операторы Сил специальных операций совместно с артиллеристами и ракетчиками ликвидировали более сотни российских оккупантов в районе Соледара Донецкой области.

Во время ударов украинские защитники уничтожили еще и два российских пулеметных расчета и столько же минометных.

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Скопление россиян на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций.

Атаковали врага из артиллерии. А на одном же из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У.

Видео одного из этапов отработки артиллерии обнародовали в ВСУ.

– Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара, – прокомментировали видео представители Сил специальных операций ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Силы специальных операций ВСУ

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