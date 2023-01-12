Вирушили до пекла: ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів у районі Соледара
Оператори Сил спеціальних операцій спільно з артилеристами та ракетниками ліквідували понад сотню російських окупантів у районі Соледара Донецької області.
Під час ударів українські захисники знищили також ще два російських кулеметних розрахунки та стільки ж мінометних.
Скупчення росіян на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій.
Атакували ворога з артилерії. А на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс Точка-У.
Відео одного з етапів відпрацювання артилерії оприлюднили в ЗСУ.
– Понад сотня росіян разом вирушили до пекла в районі Соледара, – прокоментували відео представники Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ