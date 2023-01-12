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Факти / Україна

Вирушили до пекла: ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів у районі Соледара

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Удар ЗСУ в районі Соледара

Оператори Сил спеціальних операцій спільно з артилеристами та ракетниками ліквідували понад сотню російських окупантів у районі Соледара Донецької області.

Під час ударів українські захисники знищили також ще два російських кулеметних розрахунки та стільки ж мінометних.

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Скупчення росіян на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій.

Атакували ворога з артилерії. А на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Відео одного з етапів відпрацювання артилерії оприлюднили в ЗСУ.

– Понад сотня росіян разом вирушили до пекла в районі Соледара, – прокоментували відео представники Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

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