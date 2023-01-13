Январь, 13 в 16:38

Киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили попытки взлома Единой государственной электронной системы в сфере строительства, через которую злоумышленники хотели легализовать незаконные застройки.

Как сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, спецслужба разоблачила и остановила злоумышленников.

Он объяснил, что кибервзлом электронной системы мог повлечь за собой очень серьезные последствия.

Сейчас смотрят

– Если бы не реакция СБУ, в Украине смогли бы узаконить сотни “проблемных” застроек, построенных с нарушением действующих требований и стандартов. А это риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит – и риск для тысяч украинцев, — подчеркнул Витюк.

По его словам, специалисты СБУ начали фиксировать признаки несанкционированных вмешательств в электронную систему летом 2022 года. Они обнаружили два разнотипных факта вмешательства:

Первый касался попыток незаконной регистрации ряда объектов недвижимости в Киеве и Киевской области. Через махинации с электронными цифровыми подписями чиновников преступники дали разрешение на незаконные застройки.

Второй – выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов.

По данным следствия, к организации масштабной коррупционной схемы с сертификатами причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов Украины, а также “теневые посредники”.

Кроме того, проверяется причастность к схеме чиновников органов госвласти и местного самоуправления.

– Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса, — уточнили в СБУ.

В рамках схемы злоумышленники могли сделать “архитектором” любого. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал третьему лицу свой электронный ключ для входа в государственную электронную систему, чтобы “отредактировать” данные бывших архитекторов из оккупированного Крыма.

Как объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Единая электронная система в сфере строительства функционирует так, что цифровой след каждого пользователя остается в ней навсегда. Поэтому действия злоумышленников было несложно отследить.

По местам их проживания и работы уже прошли обыски. Правоохранители обнаружили печати органов власти и субъектов хозяйствования в сфере архитектуры и строительства, а также компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных сетей) и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах).

После проведения экспертиз будут объявлены подозрения.

СБУ предоставила рекомендации, которые позволили устранить пробелы в государственной электронной системе. Как рассказал Илья Витюк, этими уязвимостями могли воспользоваться спецслужбы РФ для осуществления кибершпионажа и кибертерроризма.