Січень, 13 в 16:38

Кіберфахівці Служби безпеки України запобігли спробам зламу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, через яку зловмисники хотіли легалізувати незаконні забудови.

Як поінформував начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, спецслужба викрила та зупинила зловмисників.

Він пояснив, що кіберзлам електронної системи міг спричинити дуже серйозні наслідки.

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– Якби не реакція СБУ, в Україні змогли б узаконити сотні “проблемних” забудов, які були зведені з порушенням чинних вимог і стандартів. А це – ризик техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. А значить – і ризик для тисяч українців, – наголосив Вітюк.

За його словами, фахівці СБУ почали фіксувати ознаки несанкціонованих втручань в електронну систему влітку 2022 року. Вони виявили два різнотипні факти втручання:

Перший стосувався спроб незаконної реєстрації низки об’єктів нерухомості в Києві та Київській області. Через махінації з електронними цифровими підписами чиновників злочинці дали дозвіл на незаконні забудови.

Другий – видачі підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів.

За даними слідства, до організації масштабної корупційної схеми з сертифікатами причетні високопосадовці Національної спілки архітекторів України, а також “тіньові посередники”.

Крім того, перевіряється причетність до схеми чиновників органів держвлади й місцевого самоврядування.

– Зловмисники намагалися незаконно отримати гроші через підробку та продаж дозвільних документів представникам будівельного бізнесу, – уточнили в СБУ.

У рамках схеми зловмисники могли зробити “архітектором” будь-кого. Для цього представник Національної спілки архітекторів передав третій особі свій електронний ключ для входу в державну електронну систему, щоб “відредагувати” дані колишніх архітекторів з окупованого Криму.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Єдина електронна система в сфері будівництва функціонує так, що цифровий слід кожного користувача залишається в ній назавжди. Тому дії зловмисників було неважко відстежити.

За місцями їх проживання і роботи вже пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли печатки органів влади та суб’єктів господарювання в сфері архітектури та будівництва, а також комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Розслідування проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних мереж) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах).

Після проведення експертиз будуть оголошені підозри.

СБУ надала рекомендації, які дозволили усунити прогалини в державній електронній системі. Як розповів Ілля Вітюк, цими вразливостями могли скористатися спецслужби РФ для здійснення кібершпигунства та кібертероризму.