Для поширення дезінформації про Соледар РФ створила кілька сторінок 46 бригади ДШВ ЗСУ – Stopfake

Січень, 14 в 9:10

Росія у вересні створила фейкову сторінку 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, за допомогою якої наразі поширюється неправдива інформація щодо ситуації у Соледарі.

Про це повідомляє український проект для перевірки фактів Stopfake. Там зазначається, що ворог просто зараз використовує інформаційно-психологічну спеціальну операцію (ІПСО) щодо нібито відступу ЗСУ з Соледару.

– На фейкове джерело “повелося” навіть американське видання CNN, яке сьогодні розповіло про “організований відступ” з Соледара, взявши звідти інформацію. Це могло статися через незнання журналістами усіх небезпек користування Telegram, – зазначає Stopfake.

У виданні додали справжні посилання на 46 бригаду ЗСУ, яка наразі перебуває у Соледарі у Facebook, Telegram, Instagram.

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Нагадаємо, що 13 січня російське Міноборони заявило про взяття Соледару. Про українське військово-політичне керівництво це заперечує. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у місті точаться запеклі бої, жодна зі сторін не контролює місто.

Фото: Stopfake