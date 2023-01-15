Січень, 15 в 15:19

Німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе доставити Україні танки Leopard раніше 2024 року.

Про це пише Spiegel.

– Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться в районі початку наступного року, – сказав гендиректор компанії Армін Паппергер.

Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1, однак ремонт виведених з експлуатації основних бойових танків займає “майже рік”.

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За словами гендиректора, машини доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у війні.

– Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані, – сказав він.

За його словами, Rheinmetall не може відремонтувати танки без замовлення, оскільки це коштує кілька сотень мільйонів євро.

– Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь, – зазначив Паппергер.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда оголосив про намір передати Україні роту танків Leopard 2 у межах міжнародної коаліції (тобто близько 10 одиниць).

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати їх ЗСУ, але поки що чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною.