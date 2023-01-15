Январь, 15 в 21:05

Россиян, которые после ракетного удара РФ по дому в Днепре продолжают молчать, некому будет защитить, когда террористы из Кремля придут за ними.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 15 января.

Он сообщил, что сегодня весь день получает доклады из Днепра, где продолжается разбор завалов.

Сейчас смотрят

— По состоянию на это время остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты террористов. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них — шестеро детей, — сообщил президент.

Зеленский заверил, что спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизни.

— За время, прошедшее после этой ракетной атаки, Украина услышала слова сочувствия и поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Это очень важно — что нормальные люди объединяются в ответ на террор, — сказал президент.

Президент сообщил, что сейчас в перечне погибших 30 человек, среди которых один ребенок.

Владимир Зеленский перешел на русский и обратился к гражданам РФ, которые в очередной раз промолчали после ракетного удара по дому в Днепре.

— Хочу обратиться ко всем в России, кто даже сейчас не смог сказать хотя бы несколько слов с осуждением этого террора, хотя прекрасно все видят и понимают. Ваше трусливое молчание закончится только тем, что однажды эти террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, и когда оно придет за вами — некому будет вас защитить, — сказал президент.

Он также прокомментировал санкционный список СНБО, в который вошли почти 200 россиян.

— Почти 200 — это список тщательно подготовлен, и за каждой фамилией есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений, — сказал президент.

Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе, как в Европе, так и в мире.

Президент добавил, что ответственность за террор будет как для тех, кто убивает, так и для тех, кто помогает убивать.

Он сообщил, что сейчас продолжается работа СНБО над санкционными списками и скоро будут следующие решения.

Зеленский также поблагодарил Силы обороны, которые стойко выполняют боевые задачи и удерживают украинские позиции, особенно на самых тяжелых участках фронта.

— Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую область, за Луганщину продолжается без всякой передышки, без всякой остановки, — сообщил он.

Президент заверил, что каждый день украинской стойкости на Донбассе и каждый успех ВСУ в обороне там — это жизненно важные достижения для защиты всей Украины.