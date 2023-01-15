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Факты / Україна

Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января

Татьяна Забожко, редактор ленты
Удар по Дніпру 14 січня 2023

Российские оккупанты 14 января ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, люди оказались под завалами. Спасательные операции продолжаются до сих пор.

Число погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 30 человек, среди которых 15-летняя девочка.

Из-под завалов удалось спасти 39 человек. Остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли бы находиться в доме во время российской атаки.

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Обновлено в 17:35.

Глава ОВА Валентин Резниченко заявил, что вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые.

Обновлено в 15:27.

– Мои соболезнования всем родным и близким погибших, – написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 14:17. После попадания российской крылатой ракеты Х-22 в многоэтажку Днепра травмированы 72 человека, среди них 13 детей.

Удалось спасти 39 человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.

Еще 43 человека в настоящее время считаются без вести пропавшими.

Обновлено в 12:26. Около полудня из-под завалов достали женщину.

Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023
Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января / 4 фотографии

В общей сложности спасены уже 39 человек, из них шестеро – дети.

По последним данным, среди более семи десятков пострадавших – 13 детей.

Под завалами до сих пор ищут 40 человек, а также продолжают ликвидировать пожар.

С места обстрела по состоянию на этот час вывезено ориентировочно 3 780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Обновлено в 10:05. О 21 жертве ракетного удара по состоянию на 10.00 сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Обновлено в 09:13. Полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям продолжают искать по меньшей мере 37 пропавших без вести.

Согласно данным на эту минуту, российская ракета уничтожила 72 квартиры. Еще 164 повреждены.

– Сейчас нужно переселить жильцов не менее 236 квартир. Это более 400 человек, живших в этом доме и рядом, – отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

К поисково-спасательным работам привлечены 530 человек и 144 единицы техники.

На месте работают спасатели, полиция и волонтеры.

Обновлено в 08:52. Обновленные данные на эту минуту сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

– 20 невинных жертв, – коротко написав в Facebook последние сведения глава ОВА.

Обновлено в 07:29.

– На утро уже 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 – ранены. Более 40 из них – в больницах, четверо – в реанимации в тяжелом состоянии, – сообщил данные по состоянию на 07:25 15 января руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Неизвестной остается судьба еще более 40 человек.

По предварительной информации, субботний вражеский удар по жилому дому в Днепре разрушил 72 квартиры и подверг разрушениям еще более 230 квартир.

Спецслужбы уже вывезли около 3,5 тыс. тонн обломков после демонтажа разрушенных конструкций дома.

Обновлено в 07:11. Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, удалось спасти 38 человек, из них шесть – несовершеннолетние.

Ранены 73 человека, из них 14 – дети.

В 07:00 должна состояться ротация личного состава спасателей, которые до сих пор ищут людей под обломками дома и ликвидируют три незначительных очага тления в завалах.

Рядом с разрушенным зданием ГСЧС установила четыре палатки, а волонтеры – еще одну.

Психологи оказывают помощь 40 пострадавшим.

К поисково-спасательным работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники.

Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Удар по Дніпру 14 січня 2023
Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января / 6 фотографий

Кроме того, на месте работают четыре кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из города Ромны.

На помощь прибыли также 20 спасателей и четыре единицы техники из столицы.

Напомним, что в многоэтажку в Днепре на ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15:30 14 января.

Силы обороны не могли сбить вражеский снаряд из-за отсутствия необходимых средств, способных на это.

Перехватывать такие воздушные цели способны, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot PAC-3 или SAMP-T, которые могут в перспективе предоставить Украине западные партнеры.

Еще в 02.50 15 января количество жертв составило 14 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин РезниченкоГСЧС Украины

Фото: Валентин РезниченкоГСЧС Украины

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