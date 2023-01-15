Январь, 15 в 21:00

Российские оккупанты 14 января ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, люди оказались под завалами. Спасательные операции продолжаются до сих пор.

Число погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 30 человек, среди которых 15-летняя девочка.

Из-под завалов удалось спасти 39 человек. Остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли бы находиться в доме во время российской атаки.

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Обновлено в 17:35.

Глава ОВА Валентин Резниченко заявил, что вражеская ракета убила 29 человек. 73 – ранены, 30 из них в больнице, 12 – тяжелые.

Обновлено в 15:27.

– Мои соболезнования всем родным и близким погибших, – написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 14:17. После попадания российской крылатой ракеты Х-22 в многоэтажку Днепра травмированы 72 человека, среди них 13 детей.

Удалось спасти 39 человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.

Еще 43 человека в настоящее время считаются без вести пропавшими.

Обновлено в 12:26. Около полудня из-под завалов достали женщину.

Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января / 4 фотографии

В общей сложности спасены уже 39 человек, из них шестеро – дети.

По последним данным, среди более семи десятков пострадавших – 13 детей.

Под завалами до сих пор ищут 40 человек, а также продолжают ликвидировать пожар.

С места обстрела по состоянию на этот час вывезено ориентировочно 3 780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Обновлено в 10:05. О 21 жертве ракетного удара по состоянию на 10.00 сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Обновлено в 09:13. Полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям продолжают искать по меньшей мере 37 пропавших без вести.

Согласно данным на эту минуту, российская ракета уничтожила 72 квартиры. Еще 164 повреждены.

– Сейчас нужно переселить жильцов не менее 236 квартир. Это более 400 человек, живших в этом доме и рядом, – отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

К поисково-спасательным работам привлечены 530 человек и 144 единицы техники.

На месте работают спасатели, полиция и волонтеры.

Обновлено в 08:52. Обновленные данные на эту минуту сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

– 20 невинных жертв, – коротко написав в Facebook последние сведения глава ОВА.

Обновлено в 07:29.

– На утро уже 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 – ранены. Более 40 из них – в больницах, четверо – в реанимации в тяжелом состоянии, – сообщил данные по состоянию на 07:25 15 января руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Неизвестной остается судьба еще более 40 человек.

По предварительной информации, субботний вражеский удар по жилому дому в Днепре разрушил 72 квартиры и подверг разрушениям еще более 230 квартир.

Спецслужбы уже вывезли около 3,5 тыс. тонн обломков после демонтажа разрушенных конструкций дома.

Обновлено в 07:11. Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, удалось спасти 38 человек, из них шесть – несовершеннолетние.

Ранены 73 человека, из них 14 – дети.

В 07:00 должна состояться ротация личного состава спасателей, которые до сих пор ищут людей под обломками дома и ликвидируют три незначительных очага тления в завалах.

Рядом с разрушенным зданием ГСЧС установила четыре палатки, а волонтеры – еще одну.

Психологи оказывают помощь 40 пострадавшим.

К поисково-спасательным работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники.

Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января / 6 фотографий

Кроме того, на месте работают четыре кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из города Ромны.

На помощь прибыли также 20 спасателей и четыре единицы техники из столицы.

Напомним, что в многоэтажку в Днепре на ул. Набережная Победы попала одна из крылатых ракет Х-22, которую россияне запустили из района Курской области около 15:30 14 января.

Силы обороны не могли сбить вражеский снаряд из-за отсутствия необходимых средств, способных на это.

Перехватывать такие воздушные цели способны, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot PAC-3 или SAMP-T, которые могут в перспективе предоставить Украине западные партнеры.

Еще в 02.50 15 января количество жертв составило 14 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко, ГСЧС Украины

Фото: Валентин Резниченко, ГСЧС Украины