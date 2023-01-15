Январь, 15 в 17:21

Российские оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

– Ситуация на нашем направлении остается стабильно сложной. Активных действий враг пока не совершает. Однако оккупанты постоянно обстреливают наши позиции и бьют по гражданской инфраструктуре. Наиболее уязвимым городом в этой ситуации остается Херсон, – сказал Ерин в эфире телеканала Эспрессо.

По словам полковника, в последнее время РФ усиливает подразделения оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует о подготовке к наступлению.

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– Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. Враг продолжает готовить свои оборонительные укрепления и минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению, — констатировал он.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

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