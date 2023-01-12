В Генштабе ожидают, что РФ в ближайшее время будет пытаться захватить всю Донецкую область, а затем Запорожье

Январь, 12 в 13:16

В ближайшее время войска РФ постараются захватить всю Донецкую область, а затем будут пробовать оккупировать часть Запорожской области.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

– Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области, – сказал он.

Также ожидают, что оккупанты и дальше будут наносить удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

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По словам Громова, для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные меры по реформированию вооруженных сил, в частности, увеличение общей численности до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

Военные считают, что эти действия агрессора свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовке к ведению масштабных боевых действий.

— Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины, – добавил генерал.

Ранее секретарь СНБО заявил, что ближайшие два-три месяца будет сложными и решающими, ведь Россия пойдет в ва-банк.

Источник: брифинг по обстановке на фронте