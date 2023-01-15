Січень, 15 в 17:21

Російські окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку.

Про це завив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

– Ситуація на нашому напрямку залишається стабільно складною. Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і б’ють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон, – сказав Єрін в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами полковника, останнім часом РФ посилює підрозділи окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить про підготовку до наступу.

Зараз дивляться

– Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. Ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу, – констатував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.