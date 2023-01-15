В ГУР рассказали, зачем РФ сорвала обмен пленными 14 января

Январь, 15 в 16:35

РФ сорвала обмен пленными, который должен был состояться в субботу, 14 января, чтобы посеять панику среди украинского населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

– На самом деле довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и по украинским военнопленным. К сожалению, и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-нибудь посеять панику или дестабилизировать ситуацию, — сказал он.

По словам Юсова, сейчас пророссийские боты очень активно себя ведут. Кроме того, массово появляются информационные ресурсы, которые РФ использует для сбора данных.

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Представитель ГУР добавил, что работа по обменам продолжается и в ближайшее время могут появиться хорошие новости, однако такие ситуации нуждаются в тишине.

8 января между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 50 украинских защитников. Из плена РФ уже освобождены 1 646 человек.

Источник: телемарафон

Фото: Андрей Ермак