У ГУР розповіли, навіщо РФ зірвала обмін полоненими 14 січня

Січень, 15 в 16:35

РФ зірвала обмін полоненими, який мав відбутись у суботу, 14 січня, щоб посіяти паніку серед українського населення.

Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

– Насправді досить часто переносяться обміни. Але в цій ситуації ми маємо справу з активізацією рашистів у сфері ІПСО для дестабілізації ситуації в країні, зокрема щодо українських військовополонених. На жаль, і цю тему ворог використовує, а саме горе наших захисників і їхніх родин для того, щоб десь посіяти паніку чи дестабілізувати ситуацію, – сказав він.

За словами Юсова, зараз проросійські боти дуже активно себе поводять. Крім того, масово з’являються інформаційні ресурси, які РФ використовує для збору даних.

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Представник ГУР додав, що робота по обмінах триває і найближчим часом можуть з’явитися хороші новини, однак такі ситуації потребують тиші.

8 січня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 50 українських захисників. Наразі з полону РФ вже звільнено 1 646 осіб.

Джерело: телемарафон

Фото: Андрій Єрмак