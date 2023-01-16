Январь, 15 в 22:03

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала распространение сообщений о боях за Соледар.

Об этом она сообщила в своем Telegram канале вечером 15 января.

Маляр отметила, что вокруг ситуации с Соледаром многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев, чтобы успеть заработать на ней или популярность, или деньги.

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Заместитель главы Минобороны напомнила, что публичное обнародование информации о движении, перемещении или расположении украинских войск, вроде “взяли город под контроль, оставили город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую-то и т.д.” является преступлением (ст. 114-2 УК Украины).

Исключениями являются, когда эта информация размещается в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами, как то министром обороны или президентом Украины, пояснила Маляр.

— Если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам, — подчеркнула она.

Анна Маляр напомнила, что по сообщениям Генштаба, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Соледара Донецкой области. Кроме того, враг обстрелял позиции ВСУ на Бахмутском направлении, в том числе в и Соледаре.

— Если простым языком — продолжаются бои. Все остальное — непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (потому что это гостайна), — написала она.

Заместитель министра добавила, что информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но и военных планов украинского командования.

— Гражданские лица не знают этих планов и поэтому не понимают контекст, в котором подают фрагменты информации, которые стали им известны. Чем наносят ущерб нашей обороне, — пояснила Маляр.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российская армия несет значительные потери в Соледаре Донецкой области, а самим оккупантами приходится идти по трупам своих собратьев, при попытках штурмовать город.