Январь, 15 в 1:35

Противовоздушные силы обороны не сбивали российскую ракету, которая ударила по жилой многоэтажке в Днепре, поскольку не имеют средств, способных на это.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, заявление которого распространила пресс-служба ВС ВСУ.

По его данным, 14 января 2023 года с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

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— Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 — нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет, — сообщил он.

Николай Олещук добавил, что с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа и ни одна — не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Генерал-лейтенант добавил, что масса боевой части ракеты Х-22 — около 950 кг, когда максимальная дальность составляет до 600 км.

При этом примененная с больших расстояний эта ракета может отклониться от цели на сотни метров.

— Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели, — сообщил он.

Генерал-лейтенант Олещук призвал обращать внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, Минобороны, Генштаба и проверять любые “громкие” заявления, которые публикуются из других источников.

Призыв Олещука по проверке информации, вероятно, касался заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил, что российская ракета Х-22 была сбита украинской ПВО, в результате чего упала на дом в Днепре и взорвалась.

Такое заявление Арестовича вызвало скандал в сети, а его слова начали ширить между собой российские Telegram каналы, оправдывая тем самым армию РФ. Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и контрразведывательные органы обратить внимание на подобные заявления советника ОП.

Сам Алексей Арестович впоследствии добавил, что никто Украину не будет обвинять, если это была работа ПВО, как это было с ситуацией, когда украинская ракета упала на территории Польши, когда пыталась перехватить ракету, выпущенную Россией.

Впрочем, Арестович не отказался от своего заявления, что ракету РФ в Днепре сбила ПВО Украины.