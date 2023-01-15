Січень, 15 в 1:35

Протиповітряні сили оборони не збивали російську ракету, яка вдарила по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, оскільки не мають засобів, здатних на це.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, заяву якого поширила пресслужба ПС ЗСУ.

За його даними, 14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

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– Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги). Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає. У Збройних Силах України не має вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет, – повідомив він.

Микола Олещук додав, що з початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу і жодна – не була збита засобами протиповітряної оборони.

Генерал-лейтенант додав, що маса бойової частини ракети Х-22 – близько 950 кг, коли максимальна дальність складає до 600 км.

При цьому застосована із великих відстаней ця ракета може відхилитись від цілі на сотні метрів.

– Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі, – повідомив він.

Генерал-лейтенант Олещук закликав звертати увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, Міноборони, Генштабу та перевіряти будь-які “гучні” заяви, які публікуються з інших джерел.

Заклик Олещука щодо перевірки інформації, ймовірно, стосувався заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича, який заявив, що російська ракета Х-22 була збита українською ППО, внаслідок чого впала на будинок у Дніпрі та вибухнула.

Така заява Арестовича спричинила скандал у мережі, а його слова почали ширити між собою російські Telegram канали, виправдовуючи тим самим армію РФ. Мер Дніпра Борис Філатов закликав СБУ та контррозвідувальні органи звернути увагу на подібні заяви радника ОП.

Сам Олексій Арестович згодом додав, що ніхто Україну не буде звинувачувати, якщо це була робота ППО, як це було з ситуацією, коли українська ракета впала на території Польщі, коли намагалась перехопити ракету, випущену Росією.

Втім, Арестович не відмовився від своєї заяви, що ракету РФ у Дніпрі збила ППО України.