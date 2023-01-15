В ISW оценили вероятность повторного наступления РФ из Беларуси

Январь, 15 в 10:32

Риск повторного наступления РФ на Украину с территории Беларуси оценивается как низкий, но возможный.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечено, что прямое участие Минска в войне против Украины маловероятно.

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Как доказательство аналитики приводят заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева от 14 января о том, что нынешнее соотношение украинских сил, действующих на севере, достаточно для стабилизации границы.

По словам Наева, украинские резервы могут передислоцироваться в ответ на усиление угрозы со стороны РБ.

Кроме того, ISW ссылается на заявление Генштаба ВСУ, где говорится, что по состоянию на 14 января формирование ударной группировки войск РФ на территории Беларуси не зафиксировано.

Ранее Силы обороны провели контрдиверсионную тренировку в Ровенской области вблизи границы с Беларусью. По легенде учений, украинские защитники должны были обезвредить вражеские диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся прорваться через северную границу.