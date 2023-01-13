Прорыв ДРГ на энергообъект: Силы обороны провели учения на границе с Беларусью
Силы обороны провели масштабную контрдиверсионную тренировку в Ровенской области вблизи границы с Беларусью.
К отработке привлекли:
- подразделения СБУ,
- Вооруженные силы Украины,
- Национальную полицию,
- Государственную службу по чрезвычайным ситуациям,
- Национальную гвардию,
- представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
По легенде учений, Силы обороны должны были обезвредить вражеские диверсионно-разведывательные группы, что пытались прорваться через северную границу.
Согласно замыслу тренировок, одна из вражеских ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.
С помощью психологического давления и угроз физической расправой “злоумышленники” должны были заставить “потерпевших” перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.
– В конце концов правоохранители совместно с бойцами спецподразделения СБУ ЦСО А обезвредили условные вражеские группы, освободили “заложников” и предотвратили возможную техногенную катастрофу, – рассказывают в СБУ детали учений.
Как отмечают в Службе безопасности Украины, тактико-специальные мероприятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
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