Январь, 13 в 14:02

Силы обороны провели масштабную контрдиверсионную тренировку в Ровенской области вблизи границы с Беларусью.

К отработке привлекли:

подразделения СБУ,

Вооруженные силы Украины,

Национальную полицию,

Государственную службу по чрезвычайным ситуациям,

Национальную гвардию,

представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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По легенде учений, Силы обороны должны были обезвредить вражеские диверсионно-разведывательные группы, что пытались прорваться через северную границу.

Согласно замыслу тренировок, одна из вражеских ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

С помощью психологического давления и угроз физической расправой “злоумышленники” должны были заставить “потерпевших” перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

– В конце концов правоохранители совместно с бойцами спецподразделения СБУ ЦСО А обезвредили условные вражеские группы, освободили “заложников” и предотвратили возможную техногенную катастрофу, – рассказывают в СБУ детали учений.

Прорыв ДРГ на энергообъект: Силы обороны провели учения на границе с Беларусью / 5 фотографий

Как отмечают в Службе безопасности Украины, тактико-специальные мероприятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.

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