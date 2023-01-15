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Факти / Україна

В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з Білорусі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Ризик повторного наступу РФ на Україну з території Білорусі оцінюється як низький, але можливий.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що пряма участь Мінська у війні проти України малоймовірна.

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Як доказ аналітики наводять заяву командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва від 14 січня про те, що нинішнє співвідношення українських сил, які діють на півночі, є достатнім для стабілізації кордону.

За словами Наєва, українські резерви можуть передислокуватися у відповідь на посилення загрози з боку РБ.

Окрім того, ISW посилається на заяву Генштабу ЗСУ, де говориться, що станом на 14 січня формування ударного угруповання військ РФ на території Білорусі не зафіксовано.

Раніше Сили оборони провели контрдиверсійні тренування в Рівненській області поблизу кордону з Білоруссю. За легендою навчань, українські захисники мали знешкодити ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися прорватися через північний кордон.

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Джерело: ISW
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