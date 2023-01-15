Війська РФ завдали удару по житловому кварталу Херсона, є поранені

Січень, 15 в 11:29

У неділю, 15 січня, окупанти атакували житловий квартал Херсона, є поранені.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення, – написав він.

Янушевич зазначив, що на місці вже працюють рятувальники.

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У суботу, 14 січня, Росія завдала нового масованого удару по Україні. Під час обстрілу сили ППО знищили 25 з 38 російських ракет.

Цілями терористів стали об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. Одна з ракет РФ влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, в результаті чого загинула щонайменше 21 людина.