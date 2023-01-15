Січень, 15 в 21:05

Росіян, які після ракетного удару РФ по будинку у Дніпрі продовжують мовчати, не буде кому захистити, коли терористи з Кремля прийдуть за ними.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 15 січня.

Він повідомив, що сьогодні весь день отримує доповіді з Дніпра, де продовжується розбір завалів.

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– Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей, – повідомив президент.

Зеленський запевнив, що рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя.

– За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор, – сказав президент.

Президент повідомив, що наразі в переліку загиблих 30 людей, серед яких одна дитина.

Володимир Зеленський перейшов на російську та звернувся до громадян РФ, які вкотре промовчали після ракетного удару по будинку у Дніпрі.

– Хочу звернутися до усіх в Росії, хто навіть зараз не зміг сказати хоча б декілька слів із засудженням цього терору, хоча чудово все бачать і розуміють. Ваше боягузливе мовчання закінчиться тільки тим, що одного разу ці терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузства, і коли воно прийде за вами – не буде кому вас захистити, – сказав президент.

Він також прокоментував санкційний список РНБО, до якого увійшли майже 200 росіян.

– Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень, – сказав президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна зробить усе, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі, як у Європі, так і у світі.

Президент додав, що відповідальність за терор буде як для тих, хто вбиває, так і для тих, хто допомагає вбивати.

Він повідомив, що наразі триває робота РНБО над санкційними списками і скоро будуть наступні рішення.

Зеленський також подякував Силам оборони, які стійко виконують бойові завдання та утримують українські позиції, особливо на найважчих ділянках фронту.

– Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває без жодної передишки, без жодної зупинки, – повідомив він.

Президент запевнив, що кожен день української стійкості на Донбасі і кожен успіх ЗСУ в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї України.