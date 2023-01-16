Почему не все средства ПВО могут сбить ракеты X-22 и какой тип ЗРК на это способен

Январь, 16 в 18:10

Во время очередного массированного ракетного обстрела Украины наши Силы ПВО сбили 65% вражеских ракет. Как пишет издание Defense Express, это подняло волну вопросов о работе противовоздушной обороны Украины.

Отмечается, что в залпах были и такие ракеты, перехват которых невозможен.

Издание Defense Express объяснило, какие ракеты рашистов и какими средствами ПВО можно уничтожать.

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Есть разные типы целей: аэродинамические и баллистические. Аэродинамические – это самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты. Баллистические – ракеты, летящие по баллистической траектории.

Также есть разница между поражением и уничтожением цели, которая заключается в том, что при поражении цель получила попадание, но не была уничтожена.

Украинская ПВО опирается на советские образцы, средний возраст которых составляет более 30 лет.

Западные ЗРК, такие как NASAMS и IRSI-T, измеряются в единицах. Однако появление нескольких таких комплексов уже повлияло на усиление ПВО Украины, подчеркивая разницу между современными западными ЗРК и советскими комплексами.

В командовании Воздушных сил Украины отмечали, что ни один из существующих в ВСУ зенитных ракетных комплексов не имеет возможности уничтожать баллистические цели. Дело в том, что для уничтожения баллистических ракет необходимо иметь специальные ракеты – кинетические перехватчики.

— В случае баллистической ракеты ее поражение обломками не приводит к ее уничтожению в воздухе. Двигатель в нем уже отработал, а система управления уже фактически не влияет на результат, потому что эта ракета уже падает на цель. И делает это под углом 80-90 градусов. То есть просто работает гравитация, под силой которой баллистическая ракета уже падает, – объясняют в Defense Express.

Именно поэтому нужны кинетические перехватчики систем противоракетной обороны, которые врезаются в баллистическую ракету на бешеных встречных скоростях, измеряющихся в нескольких км/с. За счет энергии столкновения уничтожают баллистическую ракету, а главное – ее боевую часть еще в воздухе.

Перехват баллистических ракет нуждается и в значительно большей скорости реакции ЗРК — минимизации времени на вычисление точки перехвата, для чего необходимо еще и точно построить траекторию полета цели, а также исключительные возможности самой зенитной ракеты.

То есть такие комплексы как NASAMS, IRIST-T, Бук, С-300П, С-125, Оса, Стрела-10, Тор и другие не могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты, летящие по баллистической траектории. В теории они могут их, если повезет, поразить, но это не гарантирует их уничтожения в воздухе.

Что касается ракеты Х-22, то она гораздо ближе к баллистической. Свой маршевый полет она совершает на высоте до 22,5 км на скорости 3,5-4 Маха (до 4,9 тыс. км/ч). На расстоянии примерно 60 км от района цели она переходит в пике с углом до 60 градусов, и в районе цели скорость составляет 2 Маха (2 500 км/ч). И терминальный участок он проходит менее чем за одну минуту.

Поражение двигателя этой ракеты обломками ничего не изменит. Поражение системы управления в случае удара по городу – тоже, потому что целью для этих ударов является просто город. Увеличение погрешности даже на несколько километров весомой разницы не составляет.

Источник: Defense Express