Чому не всі засоби ППО можуть збити ракети X-22 та який тип ЗРК на це здатний

Січень, 16 в 18:10

Під час чергового масованого ракетного обстрілу України наші Сили ППО збили 65% ворожих ракет. Як пише видання Defense Express, це підняло хвилю питань щодо роботи протиповітряної оборони України.

Зазначається, що у залпах були й такі ракети, перехоплення яких просто неможливе.

Видання Defense Express пояснило, які ракети рашистів та якими засобами ППО можливо знищувати.

Зараз дивляться

Є різні типи цілей: аеродинамічні та балістичні. Аеродинамічні – це літаки, вертольоти, дрони та крилаті ракети. Балістичні – ракети, які летять за балістичною траєкторією.

Також є різниця між ураженням та знищенням цілі, яка полягає у тому, що під час ураження ціль отримала влучання, але не була знищена.

Українська ППО наразі спирається на радянські зразки, середній вік яких становить понад 30 років.

Західні ЗРК, як-от NASAMS та IRSI-T, вимірюються в одиницях. Однак поява декількох таких комплексів вже вплинула на посилення ППО України, підкреслюючи різницю між сучасними західними ЗРК та радянськими комплексами.

У командуванні Повітряних сил України зазначали, що жоден з наявних у ЗСУ зенітних ракетних комплексів не має можливості знищувати балістичні цілі. Річ у тім, що для знищення балістичних ракет необхідно мати спеціальні ракети – кінетичні перехоплювачі.

— У випадку балістичної ракети її ураження уламками не призводить до її знищення у повітрі. Двигун в ній вже відпрацював, а система керування вже фактично не впливає на результат, тому що ця ракета вже падає на ціль. І робить це під кутом 80-90 градусів. Тобто просто працює гравітація, під силою якої балістична ракета вже падає, – пояснюють у Defense Express.

Саме тому потрібні кінетичні перехоплювачі систем протиракетної оборони, які врізаються у балістичну ракету на шалених зустрічних швидкостях, що вимірюються у декількох км/с. За рахунок енергії зіткнення знищують балістичну ракету, а головне – її бойову частину ще у повітрі.

Перехоплення балістичних ракет потребує й значно більшої швидкості реакції ЗРК – мінімізації часу на обрахування точки перехоплення, для чого необхідно ще й точно побудувати траєкторію польоту цілі, а також виключні можливості самої зенітної ракети.

Тобто такі комплекси, як NASAMS, IRIST-T, Бук, С-300П, С-125, Оса, Стріла-10, Тор та інші не можуть знищувати балістичні ракети й ракети, які летять за балістичною траєкторією. В теорії вони можуть їх, якщо пощастить, уразити, але це не гарантує їхнього знищення у повітрі.

Щодо ракети Х-22, то вона значно ближче до балістичної. Свій маршовий політ вона здійснює на висоті до 22,5 км на швидкості 3,5-4 Маха (до 4,9 тис. км/год). На відстані приблизно 60 км від району цілі вона переходить у піке з кутом до 60 градусів, і у районі цілі її швидкість становить 2 Маха (2 500 км/год). І термінальну ділянку вона проходить менше ніж за одну хвилину.

Ураження двигуна цієї ракети уламками нічого не змінить. Ураження системи керування у випадку удару по місту – також, бо ціллю для цих ударів є просто саме місто. Збільшення похибки навіть на декілька кілометрів вагомої різниці не становить.

Джерело: Defense Express