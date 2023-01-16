Январь, 16 в 8:36

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по российскому врагу, в том числе ликвидировали почти 800 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала полномасштабной войны на 16 января общие боевые потери противника ориентировочно составили 116 080 человек.

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Другие потери РФ в войне на 16 января 2023 года:

танков ‒ 3118 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21) ед,

артиллерийских систем – 2099 (+5) ед,

РСЗО – 438 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 220 (+1) ед,

самолетов – 286 ед,

вертолетов – 276 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 ед,

крылатых ракет ‒ 749 ед,

кораблей /катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4870 (+24) ед,

специальной техники – 190 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится 327 дней. Где ведутся бои на фронте, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине. Где есть угроза ракетного удара – смотрите на карте воздушных тревог Украины.