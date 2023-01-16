Минус 790 оккупантов и 40 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по российскому врагу, в том числе ликвидировали почти 800 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Так, с начала полномасштабной войны на 16 января общие боевые потери противника ориентировочно составили 116 080 человек.
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Другие потери РФ в войне на 16 января 2023 года:
- танков ‒ 3118 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 2099 (+5) ед,
- РСЗО – 438 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 220 (+1) ед,
- самолетов – 286 ед,
- вертолетов – 276 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 ед,
- крылатых ракет ‒ 749 ед,
- кораблей /катеров ‒ 17 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4870 (+24) ед,
- специальной техники – 190 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине длится 327 дней. Где ведутся бои на фронте, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине. Где есть угроза ракетного удара – смотрите на карте воздушных тревог Украины.