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Факты / Україна

Минус 790 оккупантов и 40 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 790 оккупантов и 40 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по российскому врагу, в том числе ликвидировали почти 800 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала полномасштабной войны на 16 января общие боевые потери противника ориентировочно составили 116 080 человек.

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Другие потери РФ в войне на 16 января 2023 года:

  • танков ‒ 3118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 2099 (+5) ед,
  • РСЗО – 438 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 220 (+1) ед,
  • самолетов – 286 ед,
  • вертолетов – 276 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 ед,
  • крылатых ракет ‒ 749 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 17 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4870 (+24) ед,
  • специальной техники – 190 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине длится 327 дней. Где ведутся бои на фронте, можно следить на онлайн-карте боевых действий в Украине. Где есть угроза ракетного удара – смотрите на карте воздушных тревог Украины.

Источник: Генштаб ВСУ
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