Січень, 16 в 8:36

Минулої доби Збройні сили України завдали нищівних ударів по російському ворогу, зокрема ліквідували майже 800 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, від початку повномасштабної війни станом на 16 січня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 116 080 осіб.

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