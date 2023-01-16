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Факти / Україна

Мінус 790 окупантів та 40 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 790 окупантів та 40 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України завдали нищівних ударів по російському ворогу, зокрема ліквідували майже 800 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, від початку повномасштабної війни станом на 16 січня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 116 080 осіб.

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Інші втрати РФ у війні на 16 січня 2023:

  • танків ‒ 3118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
  • артилерійських систем – 2099 (+5) од,
  • РСЗВ – 438 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+1) од,
  • літаків – 286 од,
  • гелікоптерів – 276 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 од,
  • крилатих ракет ‒ 749 од,
  • кораблів /катерів ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 190 (+3) од.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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