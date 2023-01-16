Мінус 790 окупантів та 40 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Збройні сили України завдали нищівних ударів по російському ворогу, зокрема ліквідували майже 800 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Так, від початку повномасштабної війни станом на 16 січня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 116 080 осіб.
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Інші втрати РФ у війні на 16 січня 2023:
- танків ‒ 3118 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
- артилерійських систем – 2099 (+5) од,
- РСЗВ – 438 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+1) од,
- літаків – 286 од,
- гелікоптерів – 276 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 од,
- крилатих ракет ‒ 749 од,
- кораблів /катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од,
- спеціальної техніки ‒ 190 (+3) од.