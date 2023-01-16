Бои за Соледар и разбор завалов в Днепре: что происходит на 327-й день войны (онлайн)

Гендиректор Yasno говорит, что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям.

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек, связанных с поддержкой войны РФ против Украины.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре пока известно о 30 погибших и 75 пострадавших, среди тяжелых есть 9-летняя девочка. Завалы продолжают разбирать.

OSINT-расследователи из проекта Molfar обнародовали данные о 44 россиянах, причастных к ракетному удару в Днепре.