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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Бои за Соледар и разбор завалов в Днепре: что происходит на 327-й день войны (онлайн)

Бои за Соледар и разбор завалов в Днепре: что происходит на 327-й день войны (онлайн)

Гендиректор Yasno говорит, что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям.

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 198 человек, связанных с поддержкой войны РФ против Украины.

В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре пока известно о 30 погибших и 75 пострадавших, среди тяжелых есть 9-летняя девочка. Завалы продолжают разбирать.

OSINT-расследователи из проекта Molfar обнародовали данные о 44 россиянах, причастных к ракетному удару в Днепре.

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01:10 - 16 января

В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные соцсети и Общественное.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В соцсетях пишут о как минимум нескольких взрывах. По непроверенной информации, враг атакует ракетами от переоборудованного ЗРК С-300.

Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

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00:28 - 16 января

Экс-посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передать Киеву 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Об этом он написал вечером 15 января в Twitter.

– У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хотя это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер? — написал Мельник.

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