Под завалами многоквартирного дома в Днепре могут находиться еще 25 человек — Зеленский

Январь, 16 в 22:38

В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в многоквартирном доме в Днепре на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек.

Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой. Я благодарю всех, кто совершает эту спасательную операцию! Каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу, каждому волонтеру! Всем, кто задействован! По состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, в том числе шестеро детей. В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек, — сообщил глава государства.

Кроме того, он отметил, что СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар.

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— Никаких сомнений нет: каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности. Этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание, – говорит Зеленский.

Также он отметил, что то, “что случилось в Днепре то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении — все это только подчеркивает, как важно координировать усилия.