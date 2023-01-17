Під завалами багатоквартирного будинку у Дніпрі можуть перебувати ще 25 людей – Зеленський

Січень, 16 в 22:38

Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в багатоквартирному будинку у Дніпрі на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Досі у Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, що був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію! Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру! Усім, хто задіяний! Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей, – повідомив голова держави.

Крім того, він зазначив, що СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.

Зараз дивляться

– Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності. Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання, – говорить Зеленський.

Також він зазначив, що “те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати зусилля”.