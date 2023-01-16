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Факты / Україна

Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне — Моравецкий

Валентина Чорна, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Поражение Украины в войне, которую развязала Россия, может стать прелюдией к Третьей мировой войне.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал Германию начать “действовать решительно” и поставить ВСУ все виды вооружений, необходимые для победы над Россией.

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– К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить. Оказалось, что отношения с Россией – это договор с дьяволом. Wandel durch Trade, изменение через торговлю и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее, – сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что нет причин блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.

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