Январь, 16 в 15:35

Поражение Украины в войне, которую развязала Россия, может стать прелюдией к Третьей мировой войне.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал Германию начать “действовать решительно” и поставить ВСУ все виды вооружений, необходимые для победы над Россией.

Сейчас смотрят

– К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить. Оказалось, что отношения с Россией – это договор с дьяволом. Wandel durch Trade, изменение через торговлю и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее, – сказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что нет причин блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.