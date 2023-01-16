Январь, 16 в 11:58

Виртуальный банк Monobank объявил большой сбор средств для помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре.

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что Monobank решил внести донат для помощи пострадавшим в размере 5 млн грн. Параллельно банк объявил сбор средств.

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– Мы решили задонатить собственные 5 млн грн и открываем большой сбор для помощи семьям, пострадавшим в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре, – отметил Гороховский.

Денежные взносы можно сделать по ссылке. Деньги передадут одному из фондов, который будет помогать пострадавшим.

Гороховский уточнил, что за каждые 100 грн взноса можно будет получить 1 шанс выиграть одну из 100 металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на два года. Так что чем больше сумма взноса, тем больше будет шансов получить выигрыш.

А за самый большой донат в Monobank обещают отдать флаг Украины с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Сбор средств продлится до вечера 17 января. Итоги Monobank подведет 18 января в Telegram-канале Олега Гороховского.

Следует отметить, что в течение трех часов с момента объявления сбора средств уже удалось собрать более 20 млн грн.

Как известно, 14 января во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины одна из российских ракет попала в многоэтажный дом в Днепре, в результате чего полностью разрушен подъезд, люди оказались под завалами. Спасательная операция продолжается до сих пор.

По состоянию на 11:00 16 января в ГСЧС Украины сообщили, что количество погибших возросло до 36 человек, среди них два ребенка. Спасти удалось 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей).

В общей сложности было получено 46 сообщений о без вести пропавших людях. В настоящее время местонахождение 12 человек установлено, судьба еще 34 человек выясняется.

Источник: Telegram-канал Олега Гороховского

Фото: Telegram-канал Валентина Резниченко