Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Трагедія в Дніпрі: Monobank задонатив 5 млн грн та оголосив збір коштів для постраждалих

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Удар по Дніпру 14 січня 2023

Віртуальний банк Monobank оголосив великий збір коштів для допомоги людям, котрі постраждали внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що Monobank вирішив внести донат на допомогу постраждалим у розмірі 5 млн грн. Паралельно банк оголосив збір коштів.

Зараз дивляться

– Ми вирішили задонатити власні 5 млн грн та відкриваємо великий збір на допомогу сімʼям, постраждалим унаслідок влучання російської ракети в багатоквартирний дім у Дніпрі, – зазначив Гороховський.

Грошові внески можна зробити за посиланням. Гроші передадуть одному з фондів, який допомагатиме постраждалим.

Гороховський уточнив, що за кожні 100 грн внеску можна буде отримати 1 шанс виграти одну зі 100 металевих карток IRON із безкоштовним обслуговуванням на два роки. Тож чим більша сума внеску, тим більше буде шансів отримати виграш.

А за найбільший донат в Monobank обіцяють віддати прапор України з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Збір коштів триватиме до вечора 17 січня. Підсумки Monobank підіб’є 18 січня в Telegram-каналі Олега Гороховського.

Варто зазначити, що протягом трьох годин з моменту оголошення збору коштів уже вдалося зібрати понад 20 млн грн.

Як відомо, 14 січня під час масованого ракетного удару РФ по території України одна з російських ракет влучила в багатоповерховний будинок у Дніпрі, внаслідок чого повністю зруйновано під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальна операція триває досі.

Станом на 11:00 16 січня в ДСНС України повідомили, що кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них дві дитини. Врятувати вдалося 39 людей (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей).

Загалом було отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих людей. Наразі місце перебування 12 осіб встановлено, доля ще 34 людей з’ясовується.

Джерело: Telegram-канал Олега Гороховського

Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

Джерело: ДСНС
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка