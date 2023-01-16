Січень, 16 в 11:58

Віртуальний банк Monobank оголосив великий збір коштів для допомоги людям, котрі постраждали внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що Monobank вирішив внести донат на допомогу постраждалим у розмірі 5 млн грн. Паралельно банк оголосив збір коштів.

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– Ми вирішили задонатити власні 5 млн грн та відкриваємо великий збір на допомогу сімʼям, постраждалим унаслідок влучання російської ракети в багатоквартирний дім у Дніпрі, – зазначив Гороховський.

Грошові внески можна зробити за посиланням. Гроші передадуть одному з фондів, який допомагатиме постраждалим.

Гороховський уточнив, що за кожні 100 грн внеску можна буде отримати 1 шанс виграти одну зі 100 металевих карток IRON із безкоштовним обслуговуванням на два роки. Тож чим більша сума внеску, тим більше буде шансів отримати виграш.

А за найбільший донат в Monobank обіцяють віддати прапор України з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Збір коштів триватиме до вечора 17 січня. Підсумки Monobank підіб’є 18 січня в Telegram-каналі Олега Гороховського.

Варто зазначити, що протягом трьох годин з моменту оголошення збору коштів уже вдалося зібрати понад 20 млн грн.

Як відомо, 14 січня під час масованого ракетного удару РФ по території України одна з російських ракет влучила в багатоповерховний будинок у Дніпрі, внаслідок чого повністю зруйновано під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальна операція триває досі.

Станом на 11:00 16 січня в ДСНС України повідомили, що кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них дві дитини. Врятувати вдалося 39 людей (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей).

Загалом було отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих людей. Наразі місце перебування 12 осіб встановлено, доля ще 34 людей з’ясовується.

Джерело: Telegram-канал Олега Гороховського

Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка