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Факты / Україна

В ГУР объяснили, что означает подготовка России к длительной войне на истощение

Марта Бондаренко, редактор ленты
В ГУР объяснили, что означает подготовка России к длительной войне на истощение

В России давно понимают, что их первоначальный план захвата Украины неосуществим, поэтому враг рассматривает вариант длительной войны на истощение.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, концепция так называемой спецоперации, а на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем – российский президент Владимир Путин планировал сделать это быстро.

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Силы и средства противника, и вообще план “СВО” — это был план скорой войны, быстрого захвата Украины, чего не произошло.

Андрей Юсов подчеркнул, что у Путина не было планов вести длительную войну на истощение, но в последние месяцы наблюдается то, что России нужно переходить на военные рельсы и заставить свое общество свыкнуться с мыслью, что война — это надолго.

Сейчас оккупанты мобилизуют все резервы и средства, чтобы продолжать войну.

– У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории РФ. Безусловно, это то, к чему готовится Путин, – заметил Юсов.

В противовес вражеским планам, для Украины 2023 год должен стать годом нашей победы и коренного изменения ситуации.

— Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта длительная война не нужна, – подытожил представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее бригадный генерал Алексей Громов заявил, что, не достигнув стратегических целей в 2022 году, РФ приняла решение о ведении войны на истощение.

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Источник: ГУР МО

Фото: ГУР МО

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