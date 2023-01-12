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Факты / Світ

Стремятся выиграть время. Россия решила вести войну на истощение — Громов

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олексій Громов
Фото: УНИАН

Не достигнув стратегических целей в 2022 году, РФ приняла решение о ведении войны на истощение.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

– В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны, снижение поддержки Украины, – отметил он.

Громов также сообщил, что в ближайшее время войска РФ будут пытаться захватить всю Донецкую область, а затем будут пробовать оккупировать левобережную часть Запорожской области.

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Источник: брифинг по ситуации на фронте

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