В ГУР пояснили, що означає підготовка Росії до довготривалої війни на виснаження

Січень, 16 в 14:01

В Росії давно розуміють, що їхній початковий план захоплення України нездійсненний, саме тому ворог розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, концепція так званої спецоперації, а насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному – російський президент Володимир Путін планував зробити це швидко.

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Сили й засоби противника, та і загалом план “СВО” – це був план швидкої війни, швидкого захоплення України, чого не сталося.

Андрій Юсов наголосив, що у Путіна не було планів вести довготривалу війну на виснаження, але останні місяці спостерігається те, що Росії треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що війна – це надовго.

Наразі окупанти мобілізують усі резерви та засоби, щоб продовжувати війну.

– У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін, – зауважив Юсов.

Напротивагу ворожим планам, для України 2023-й має стати роком нашої перемоги та докорінної зміни ситуації.

– Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна, – підсумував представник ГУР Андрій Юсов.

Раніше бригадний генерал Олексій Громов також наголосив на тому, що, не досягнувши стратегічних цілей у 2022 році, РФ ухвалила рішення щодо ведення війни на виснаження.

Джерело: ГУР МО

Фото: ГУР МО