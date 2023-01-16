Январь, 16 в 11:47

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ходе трехдневных переговоров в Анкаре удалось заставить РФ признать необходимость вернуть в Украину тяжелораненых.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Лубинца, Украина сейчас пытается доказать россиянам, что в отношении раненых нужно соблюдать Женевскую конвенцию, которую ратифицировали и Украина, и Россия.

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– Причем российская сторона соглашается, что мы должны действовать исключительно на основании Женевской конвенции. Открываем этот документ и читаем статью 110, где указано, что тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий, и проводится не обмен ранеными, а репатриация, — отметил он.

Лубинец добавил, что в списке раненых украинских защитников, который передали РФ для этой репатриации, насчитывается 800 имен. Также там указано, что госпитализация может происходить в нейтральную страну, согласованную держащей в плену страной, и государством, к которому военнослужащие принадлежат.

– Мы объяснили это российской стороне. Не скажу, что они уже согласились и начинают выполнять, но признали, что это действительно есть в Женевской конвенции. Мы вместе это проверили прямо в ходе общения, – подчеркнул он.

Омбудсмен также рассказал, что Турция подтвердила готовность забирать наших раненых, лечить и возвращать домой.